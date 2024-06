Life is Strange : Double Exposure s'offre une présentation vidéo de 18 minutes

Dévoilé il y a quelques jours,vient affiner ses intentions avec une conséquente vidéo de « gameplay » (ça reste un jeu narratif) pour également poser l'ambiance, celle de cette suite remettant en avant Max Caulfield dans un univers parallèle après avoir foiré une de ses habituelles manipulations temporelles.La bonne nouvelle, c'est que dans cet univers, son amie Safi est toujours en vie. La mauvaise, c'est que Chloé est morte. Et la très très mauvaise, c'est qu'un tueur en série sévit autour de vous, dans un univers comme dans l'autre.Sortie prévue le 29 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, tandis qu'une version Switch est apparemment au programme, et de « plus amples détails » sur le sujet seront livrés en temps voulu.