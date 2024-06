Des infos fraîches pour Dragon Age : The Veilguard, dont la création du personnage

On a enfin vu du gameplay pour, que le résultat plaise ou non (pour le moment), et c'est suite à cela et une vague d'essais chez divers conviés que l'on nous apporte maintenant une masse d'informations destinées à rassurer les fans et autres curieux.Voici donc, en vrac :- Présence de modes Performance et Fidélité.- Mode Photo dès le lancement.- La directrice du jeu confirme qu'il n'y aura pas de monde ouvert.- Pour autant, l'exploration et embranchements seront au RDV dans les zones offerts.- Est revendiqué le fait qu'il s'agir d'un RPG narratif, précisément assez linéaire dans sa structure et, c'est les mots, basés sur des « missions ».- Ce qui n'empêchera pas les zones traversées de s'ouvrir, avec possibilité de revenir en arrière, débusquer de nouveaux endroits et secrets, etc.- Les quêtes annexes seront très travaillées sur la narration, encore plus concernant celles liées aux compagnons.- Choix de la race à la création du perso : Humain, Nain, Elfe et Qunaris.- Système de classe, avec évolution.- Amitié et romances seront bien évidemment au rendez-vous, et on notera que si vous ne poussez pas la « romance » avec certains, ils pourront d'eux-mêmes tenter leur chance avec d'autres.- De manière globale, aucune restriction sur les romances quel que soit votre personnage et sexe choisi. Et parce qu'on sait que c'est visiblement très important : choix du pronom binaire ou non-binaire.- Notez que les compagnons peuvent mourir selon vos choix.- Détail d'accessibilité : on pourra ajuster la fenêtre des parades.Voilà pour le moment, et on retourne attendre la sortie prévue en fin d'année, en se disant que Electronic Arts devrait sans nul doute en proposer davantage plus tard cet été durant la période GamesCom.