Un nouvel aperçu de Killing Floor 3

Parmi les choses à retenir du PC Gaming Show,est revenu se montrer avec son scénario nous balançant 70 ans après le 2 dans un monde où les méchants sont plus puissants que jamais (à croire qu'on a servi à rien dans les deux premiers), mais pas grave, 6 courageux en coopération répondront à l'appel de la bataille avec toujours plus de mobilité notamment dans les déplacements verticaux, ainsi qu'un matos renouvelé pour l'occasion, compétences incluses.Lancement prévu pour 2025, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.