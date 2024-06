Rebellion présente sa nouvelle licence, Atomfall

Rebellion annonçait récemment avoir trois nouveaux projets en développement et si pour deux d'entre eux, on misait naturellement sur les prochainset, le dernier s'est dévoilé hier soir durant le Xbox Showcase :, une nouvelle licence purement solo nous emmenant en survie dans une zone de quarantaine fictive au nord de l'Angleterre des années 50, avec tout un tas de clins d'oeil au folklore local. D'où une « certaine » cabine téléphonique en lien avec une « certaine » série TV.Prévu pour pour 2025 sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen (et directement dans le Game Pass).