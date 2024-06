The First Descendant sortira dans moins d'1 mois

NEXON avait prévenu que la sortie deétait imminente et promesse est tenue avec une date signée pour le 2 juillet sur PC ainsi qu'en cross-gen PlayStation comme Xbox, toujours sous la forme d'un F2P.Du pur « shooter-looter » jouable en coopération et sous Unreal Engine 5.2, s'offrant une nouvelle bande-annonce, et promettant que le titre sera dès son lancement cross-play comme cross-save comme le veut l'ère moderne.