Le Joker confirmé dans MultiVersus (+ teasing)

Le (re)lancement deapproche doucement et Warner Bros nous offre en attendant un nouveau trailer pour confirmer la présence au casting du Joker et ses divers skins, en plus de teaser pour les plus regardants l'arrivée des « Super Nanas », déjà préalablement leakés (tout comme Samurai Jack, Scorpion, Ted Lasson, Fred Flinstone…).Le lancement aura lieu ce 28 mai sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen, toujours en F2P.