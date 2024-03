Enshrouded accueille sa première MAJ de contenu

Comme promis par Keen Games qui a l'expérience nécessaire pour assurer un meilleur suivi que l'autre succès surprise du début d'année (), l'expérience de survieaccueille dès aujourd'hui sa première MAJ de contenu avec l'arrivée des « Hollow Hall », des donjons très difficiles dont on trouvera un représentant par biome.On nous offre également une nouvelle série de quêtes, de nouveaux éléments pour votre maison et la décoration et diverses améliorations aussi bien d'un point de vue technique que dans le gameplay, notamment (c'était réclamé en hurlant) la possibilité d'exploiter directement les ressources de nos coffres pour le craft.Le titre continuera de s'améliorer jusqu'à sa 1.0 courant 2025 qui, si tout se passe bien, sera marqué par l'arrivée en renforts de versions PlayStation 5 et Xbox Series.