Spine présente en vidéo son style ''gun-fu''

Apparu rapidement en fin d'année dernière, la curiosités'offre un nouvel aperçu destiné à montrer plus exactement à quoi s'attendre, bien que les choses se résument simplement : c'est du gun-fu, donc de la baston martiale stylée mais avec des guns en complément. En gros du John Wick.Cette nouvelle vidéo approuve donc la ressemblance avec les, et on ne saura jamais gêner de retrouver un gameplay référence en la matière, juste que pour l'heure, c'est pas très beau et surtout quand même vachement mou. On espère que la version finale (PC/PS5/XBS, non datée) saura nous offrir autre chose qu'une impression d'évoluer constamment en slow-motion.