PUBG dévoile sa nouvelle feuille de route : modes, Unreal Engine 5, éléments destructibles...

Même si plus discret que la référence commerciale du genre,continue son maintien exemplaire avec une audience Steam d'environ 600.000 joueurs connectés simultanément chaque jour, et va aborder sa 7e année de carrière avec plein de nouvelles choses annoncées dans le cadre du déploiement de la nouvelle feuille de route (en vidéo).Pour les fans, voici le résumé :- Arrivée des environnements destructibles.- Ajout d'éléments de construction type barrières (à partir d'avril).- Des MAJ gunplay chaque fois pour assurer un équilibrage constant.- Nouveaux objets axés survie.- Ajout de modes pour des expériences plus « décontractées ».- Nouveaux modes par équipe.- Arrivée de la carte Rondo en avril pour les parties classées.- Comme d'habitude nouvelles collaborations, events et skins, dont des marques de véhicules.- Améliorations du matchmaking et de l'IA des bots.- La lutte contre l'anti-triche sera renforcée et frappera cette fois tous les modes.- Passage à l'Unreal Engine 5.- Lancement de l'UGC qui, comme chez la concurrence, permettra de concevoir ses propres expériences.