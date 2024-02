Fantasy Life i : trailer et date de sortie

On peut dire que Level-5 sait y faire en report car, promis un temps pour fin 2023 n'a pas été retardé qu'à moitié : ce sera pour le 10 octobre 2024, mondialement et exclusivement sur Switch.Derrière ce « i » peut éloquent se cache la véritable suite de l'épisode initial, reprenant tous les points fondamentaux pour un mélange mignon entre exploration, action et vie sociale au travers d'une brouette de jobs dont plusieurs inédits (le fermier notamment).