Rise of the Ronin : un premier making-of

Dans un premier trimestre plutôt riche pour la PlayStation 5 et dans le calendrier prévu, revenons un peu sur le casavec la diffusion d'une première vidéo making-of qui va déjà s'attarder sur l'univers avec pour cadre la période Bakumatsu fait de 3 factions principales (le clan Empereur, la partie Shogun et les occidentaux), autant de grandes villes (Edo, Kyoto, Yokohama) et la promesse de choix à faire tout au long de l'histoire pour mener vers telle ou telle fin.Critiqué pour son rendu graphique,reste néanmoins le projet le plus ambitieux de l'histoire de Koei Tecmo (et du coup de la Team Ninja) avec l'envie de réunir tous les acquis précédents du genre Souls en y apportant de nouvelles touches propres au monde ouvert (grappin, planeur, activités annexes…).Sortie prévue le 22 mars, en frontal avec