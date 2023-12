Fortnite : Psyonix lance le mode Rocket Racing

Alors qu'il vient d'accueillir un mode LEGO qui a clairement rencontré son public avec un pic de près d'1 million de joueurs voulant pratiquer les joies du « Minecraft-like »,enchaîne plus que jamais en rendant désormais disponible son mode « Rocket Racing » dont le nom n'a rien d'innocent : c'est directement développé par Psyonix, donc les mecs deComme pour, ce nouveau mode englobe gratuitement l'écosystème (en gros, vous pourrez y gratter de l'xp pour votre Battle Pass) et n'oubliez pas que d'ici quelques jours arrivera le troisième morceau, le mode musique par Harmonix, et tous seront mis à jour en début d'année prochaine dans le cadre d'une Saison 1 commune.