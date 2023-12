The First Berserker présent aux Game Awards

Anciennement connu sous le nom de, celui que l'on nommera désormaiscontinue de se présenter comme un « action-RPG solo hardware » (donc un Souls, au moins dans le style de gameplay) ayant pour lui la licence bien connu. On y incarnera le général Khazan, exilé et en quête de vengeance après une fausse accusation de trahison.Et on revient sur le sujet pas seulement pour le nouveau titre, mais également pour vous apprendre que le premier trailer de gameplay sera diffusé durant les Game Awards (dans la nuit de jeudi à vendredi).