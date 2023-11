Inazuma Eleven Victory continue de se faire attendre, mais va avoir sa démo Switch

On passe maintenant à, la grosse arlésienne de Level-5 qui perdra ce statut dans quelques mois, enfin normalement vu que le lancement est désormais signé pour un toujours plus vague « 2024 » sans plus de précisions.Néanmoins, les choses progressent indéniablement vu que l'éditeur prévoit une phase de test bêta (sous forme d'une simple démo à télécharger), et ce dès mars 2024 sur Switch au niveau mondial. Les intéressés pourront y pratiquer des matchs contre l'IA avec quelques équipes, une sélection de modes en ligne, et le Chapitre 1 du mode Histoire.