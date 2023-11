Tekken 8 : le trailer de Leo Kliesen

On connaît depuis peu la totalité du casting de(32 personnages pour le Day One) mais tous n'ont pas encore eu leur vidéo de présentation, et celle du jour est consacrée à Leo Kliesen, présent dans la franchise depuis le 6e épisode et n'en ayant loupé aucun depuis, même pas celui du 3DS.Lancement toujours signé pour le 26 janvier 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, et on se demande déjà ce que nous réservera Bandai Namco pour le suivi… particulièrement au niveau des guests.