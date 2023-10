Un gros report pour HELL is US

Le bon lancement évoqué hier devient prouver qu'il y a toujours une place à se faire dans l'étagère des concurrents à FromSoftware. Il faut juste un minimum de qualité à chaque fois, et pour cela, la curiositéréclame beaucoup plus de temps que prévu : d'une sortie désormais impossible pour cette fin d'année (qui y croyait encore ?), cette production Montréalaise soutenue par Nacon n'arrivera que… début 2025. Rien que ça.On garde néanmoins un œil curieux sur le sujet, ne serait-ce que pour voir si Jonathan Jacques-Belletete (ancien d'Eidos Montréal et de la franchise) parviendra à nous maintenir à la manette en explorant ce monde en ruine sans la moindre map ni indication.