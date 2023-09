Earth Defense Force 6 & EDF World Brothers 2 vont au moins avoir une traduction US

D3 Publisher ne semble toujours pas chaud à l'idée sortir ses nouveaux représentants deen occident, mais si vous êtes fans et que vous n'en pouvez plus d'attendre, il sera toujours possible de passer prochainement par la case import sans avoir besoin de comprendre le japonais.Clouded Leopart Entertainment débarque pour annoncer une arrivée de(PS5, PS4) et(PS5, PS4, Switch) sur les autres territoires asiatiques pour 2024, avec pour l'occasion l'ajout de sous-titres et doublage US.Plus d'excuse pour craquer en temps voulu, surtout que l'on sait tous que même si l'Europe les accueille à l'avenir, ça a toutes les chances d'être sans textes FR ni version boîte.