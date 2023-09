Piranha annonce MechWarrior 5 : Clans

Il n'a pas eu autant de projecteurs sur lui qu'un, mais sachez néanmoins quea tout de même atteint 1,5 million de ventes en l'espace de 4 ans (d'abord sur PC et supports Xbox, puis PlayStation).Le public de fans reste donc bien présent, et Piranha Games compte bien pousser davantage sa licence avec, nouvel épisode totalement autonome gardant certes la même numérotation mais partant dans une nouvelle expérience pour la franchise en terme de game-design : l'envie de proposer une campagne davantage scénarisée (chose qui n'était pas arrivée depuis le 2) avec de vraies missions et un ensemble de maps faites à la main, là où le précédent misait beaucoup sur le procédural.Bref, quelque chose d'un chouïa plus grand public bien que l'on reste dans une simulation beaucoup plus poussée que chez FromSoftware, et le rendez-vous est pris pour courant 2024 sur PC, PlayStation et Xbox (pas de précisions : on ignore donc si ce sera du cross-gen).