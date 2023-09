Personne ne lui avait demandé, mais Shiren the Wanderer 6 a voulu opter pour la 3D

Durant l'itération japonaise du dernier Nintendo Direct fut annoncé, nouvel épisode d'un des principaux piliers du donjon-RPG pur jus et le premier trailer vient rebondir sur le titre de cet article : en sympathique 2D jusqu'à présent, les développeurs ont soudainement pris l'option de facilité de la 3D pas chère et terne. Bon.Sortie déjà signée pour le 25 janvier 2024 au Japon, exclusivement sur Switch, et on ne doute à aucun instant ni de son arrivée un jour prochain en occident, ni du fait que davantage de machines finiront par être concernées. Il faudra bien cela pour espérer battre le record du cinquième épisode (500.000 ventes au total).