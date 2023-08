Skull & Bones rappelle l'arrivée de sa bêta

Toujours prévu pour l'année fiscale en cours donc avant le 31 mars 2024 malgré des doutes évidents quand on parle d'une aussi grosse arlésienne (l'annonce du jeu date de juin 2017),poursuit sa phase de préparation avec un rappel pour la tenue proche de la deuxième bêta fermée, précisément du 25 au 28 août.Il est toujours possible de tenter votre chance en allant vous inscrire, en notant néanmoins que cette phase de bêta n'est exclusivement dédiée qu'aux joueurs PC, et que tous les élus auront le droit d'inviter deux amis à les rejoindre.