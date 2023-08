Toujours debout, DC Universe Online va avoir ses versions PlayStation 5 & Xbox Series Toujours debout, DC Universe Online va avoir ses versions PlayStation 5 & Xbox Series

Increvable malgré ses 12 ans de carrière, le MMO DC Universe Online va ajouter deux machines à son audience avec l'annonce de versions PlayStation 5 et Xbox Series pour la fin d'année, proposant un « gain de performance » avec bien évidemment possibilité de récupérer toutes vos données si vous y avez déjà joué sur une machine ou l'autre (même Switch).



Et comme pour prouver que le suivi de ce F2P est toujours actif, Daybreak Game (ex Sony Online pour ceux qui s'en souviennent) ont donné un aperçu de la feuille de route jusqu'en début 2024.