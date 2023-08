Wreckreation se remontre, mais pas trop non plus

On souffle un peu mais pour ne pas changer, un an après son précédent Showcase et la dernière apparition en date de, l'éditeur se contente de diffuser une bande-annonce assurant le minimum mais répondant au moins aux ambitions préalablement annoncées : 400km² de terrain laissés à chaque joueur pour faire absolument ce qu'il veut niveau création de circuits, incluant les règles.Sans date de sortie (surprenant), le titre ne semble toujours pas avoir de campagne quelle que soit sa forme, mais assurera l'ambiance sonore avec 16 pistes radio et même une liste Spotify (faut être abonné, évidemment).