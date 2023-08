Guilty Gear Strive : Johnny pour débuter une Saison 3 pleine de nouveaux coups

Arc System Works a commencé à lever le voile sur la Saison 3 de ce qui incarne le plus gros succès de son histoire en tant qu'éditeur, donc. Une troisième année de contenu qui débutera ce 24 août avec tout d'abord le retour de Johnny qui troquera ses pièces d'or pour des cartes, accompagné de nouvelles mécaniques de combat offensives comme défensives et de coups inédits pour 6 personnages du casting dont May et Faust.Au fur et à mesure de l'année à venir, tous les autres personnages auront également droits à des attaques neuves et pour ce qui est du contenu du Pass 3, voici donc :- 4 nouveaux persos dont Johnny le 24 août- 2 nouvelles arènes- Coloris Extra #13 à #15 pour tous