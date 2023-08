Fort Solis : 14 minutes de gameplay

On a tendance à l'oublier vu la discrétion marketing du concerné, mais sachez quedoit sortir le 22 août prochain sur PC et PlayStation 5, un projet essentiellement narratif aux allures de production Quantic Dream où l'on retrouvera les acteurs/doubleurs Troy Baker et Roger Clark.C'est aujourd'hui IGN qui vient apporter quelques projecteurs sur le sujet avec 14 minutes de « gameplay » pour ce titre qui aura intérêt à proposer du lourd côté scénario au regard de son synopsis des plus simplistes : un ingénieur spécial se rend sur une station martienne après un appel de détresse pour découvrir à l'arrivée que tous les habitants ont disparu.