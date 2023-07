DBZ Kakarot : vidéo du 23e Tenkaichi Budokai

Bandai Namco diffuse une nouvelle vidéo sur le « deuxième DLC du Season Pass 2 » de, et après le film Bardock pour le premier jet, voici maintenant le 23e Tenkaichi Budokai qui a marqué la fin de l'ère Dragon Ball en anime. Nous n'aurons probablement pas l'intégralité des combats, mais les principaux répondront présent dont au moins Tenshinhan VS Tao Pai Pai, Goku VS Chichi et bien entendu Goku VS Piccolo.Pas encore de date, et on en profite également pour rappeler qu'un troisième DLC arrivera à l'avenir pour conclure ce Pass, laissant d'ici-là chacun spéculer sur son thème.