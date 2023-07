Exoprimal publie sa feuille de route, avec de la collab Monster Hunter début 2024

Le dernier Live pré-launch consacré àa permis de faire un point sur le suivi afin de mieux se préparer au début des hostilités prévu pour ce vendredi 14 juillet (oui, c'est férié en plus) sur PC et en cross-gen côté PlayStation & Xbox, en plus d'une mise à disposition Day One pour les abonnés Game Pass.Lancement :- Face aux demandes de la communauté pendant la dernière bêta, Capcom a accepté de laisser les joueurs choisir le style de la mission finale du mode principal : soit du PVPVE, soit du pur PVE.28 juillet :- Lancement de la Saison 1.- Ajout du mode Gant Sauvage, de la coop à 5 avec missions et récompenses qui se renouvelleront toutes les semaines.17 août :- Ajout de 10 armures dites « Alpha », donc des variantes des exosquelettes de base mais avec des armes différentes.Courant octobre :- Lancement de la Saison 2.- Nouveau stage, accessoires…- Nouveau type de mission finale pour le mode principal- Début de la collaboration avec(date et prix non indiqué)Début 2024 :- Lancement de la Saison 3.- Ajout de 10 armures dites « Beta ».- Ajout d'un nouveau boss.- Début de la collaboration avec(date et prix non indiqué)Si tout se passe bien niveau audience, le suivi se poursuivra au-delà.