Fort Solis : du gameplay et une date de sortie

Ne bénéficiant pas du même poids marketing queet, le plus méconnucontinue de progresser avec un nouveau rapport délivré via IGN, annonçant une date de lancement pour le 22 août sur PC et PlayStation 5, avec pour accompagné cela une vidéo de gameplay ne montrant pas grand-chose d'autres que de l'exploration et diverses interactions (c'est avant tout un jeu narratif).Le scénario de cette nouvelle licence (où l'on retrouvera Roger Clark et Troy Baker) aura intérêt à surprendre, en tout cas davantage que ses bases vues mille fois : un ingénieur spatial est chargé de se rendre en urgence sur une station martienne après un appel de détresse… pour constater en arrivant que tous les représentants humains logiquement sur place ont mystérieusement disparu. Original non ?