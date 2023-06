Un peu de gameplay pour Armored Core VI

Pourtant très attendu par les fans et même par une communauté neuve gardant désormais un œil curieux sur tout ce qui est estampillé FromSoftware,est pourtant passé totalement au travers du Summer Game Fest, n'empêchant pas quelques nouvelles après coups via une présentation directement faite à la presse.Quelques extraits de gameplay donc, et plus que jamais la confirmation d'une suite digne de ce nom qui prendra son évolution par une mobilité renouvelée, davantage de mécaniques pour pousser le corps-à-corps ou encore un léger héritage Souls par la présence de kits de réparation en nombre limité.Plus qu'à retourner patienter jusqu'au 25 août.