Un mot sur Shadows of the Damned Remaster + nouveau projet pour Suda51

Le Direct de Grasshopper ne fut pas l'objet d'une grande présentation pour, juste quelques séquences de gameplay et le fait que le titre sortira sur tous les supports actuels… enfin « probablement » comme ils le disent eux-mêmes, et on se demande quelles sont les raisons derrière ce bémol.Notons que ce mini event a permis de repartir avec autre chose : ce remaster prend des allures de simple petit apéro en découvrant (vers 10:11) que Suda51 planche sur un nouveau projet qu'il nous cache intentionnellement.