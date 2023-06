Une extension horrifique pour High on Life

Après la malheureuse affaire autour de Justin Roiland, numéro 2 de Squanch Games mais également de la franchiseoù il prêtait sa voix (l'homme a démissionné et s'est mis en retrait après des accusations de violences conjugales), le studio se doit de poursuivre sa route et cela passera par, tout simplement l'extension du sympathiquedisponible sur PC, Xbox Series, Xbox One et dans le Game Pass.Un gros DLC orienté horreur et gore, où s'ajoutera au casting le personnage de Harper doublé par Sarah Sherman (du Saturday Night Live). De quoi donner encore plus de poids à la VO, en se disant ironiquement que se situe là l'un des principaux problèmes du jeu : pas de VF et il est très difficile de « jouer » tout en lisant simultanément la masse de sous-titres.