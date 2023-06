Exoprimal : une dernière bêta pour la route

Parce que ça ne coûte rien de multiplier les bons retours, au contraire même, Capcom organisera une dernière bêta ouverte pour, et ce du 17 au 19 juin avec d'ailleurs du contenu neuf par rapport à la précédente avec l'arrivée du mode coopération à 10 ainsi qu'un nouvel aperçu du mode Histoire.L'éditeur en a profité pour rappeler qu'en dehors du scénario, des missions coop à 10 et du mode central PVPVE, le titre proposera en endgame des missions spéciales en coop 5 joueurs qui se renouvelleront toutes les semaines, et le fait que chaque exosquelette proposera des variantes, modifiant l'équipement qui va avec.Sortie prévue le 14 juillet sur PC, PlayStation & Xbox, en plus du Game Pass.