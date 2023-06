Shadows of the Damned Remaster officialisé

Voilà donc quel sera le prochain Suda51 en attendant que ce dernier puisse lancer une nouvelle licence, ou pourquoi pas bénéficier d'une ancienne licence de Nintendo comme il le souhaite :va avoir son remaster probablement vite fait puisqu'on nous parler d'un lancement proche.Il faudra attendre le Live Grasshopper du 15 juin au levée du soleil pour en savoir plus (avec du coup peut-être la date) et en attendant, voici la vidéo d'annonce, fournie avec une mise en scène et des effets spéciaux dignes d'un nanar africain.