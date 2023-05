Une nouvelle présentation pour Aliens Dark Descent

Entre deux retours sur le PlayStation Showcase,vient nous rappeler son existence et c'est plutôt important à moins d'un mois de son lancement, précisément le 20 juin prochain sur PC et en cross-gen sur supports PlayStation comme Xbox.Une grosse vidéo de présentation, pour bien montrer que derrière ses allures tactiques, cette nouvelle adaptation offrira comme originalité de jouer une escouade comme un seul bloc, comme pour ne pas oublier que dans Aliens il ne vaut mieux pas se séparer, n'empêchant chaque protagoniste d'avoir ses atouts… et le risque de mourir.