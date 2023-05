Saints Row accueille son premier DLC

Bloqué à son premier million de ventes depuis 6 mois (novembre 2022),ne sera pas abandonné, preuve aujourd'hui avec le lancement comme promis du premier DLC payant inclus dans le Pass, proposant un scénario de braquage fait de 3 grosses missions (solo & coop) ainsi que divers bonus dont des skins, une arme inédite et un hélicoptère à maîtriser.Et pour ne pas frustrer ceux qui se sont contentés du jeu, une MAJ gratuite accompagne le DLC, avec tout de même un nouveau quartier, des améliorations sur le système de combat, et diverses broutilles (incluant un mode selfie et des emotes).Deux autres DLC sont prévus, l'un en juillet, l'autre en août.