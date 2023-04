Immortals of Aveum : 6 minutes de gameplay

Peu de temps après avoir eu droit à sa première présentation concrète,de la gamme EA Originals accueille maintenant une longue vidéo faîte d'environ 6 minutes de gameplay, montrant que la nervosité style « Call of » semble au rendez-vous (c'est le souhait du développeur) même si l'on continue de s'interroger sur la visibilité vu le bordel à l'écran.A voir manette en main comme on dit (ou clavier/souris), chose que l'on pourra faire dès le 20 juillet prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.