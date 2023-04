KOF XV dévoile la suite de sa Saison 2, pendant que KOF XIII va faire son retour sur PS4 & Switch

SNK est venu nous donner des nouvelles du suivi deque Kim Kaphwan, deuxième personnage de la Saison 2 (et son Fighter Pass payant), arrivera le 4 avril, accompagné d'un rappel sur la montée sur le ring de Sylvie Paula Paula et Najd dans le courant de l'été, et une surprise : c'est durant cette période que sera lancé Goenitz gratuitement.Parmi les payants, deux viendront achever la Saison 2, un en automne, le dernier en hiver.00:00 : Trailer de Kim Kaphwan00:32 : Trailer de Sylvie Paula Paula00:54 : Rappel de la bêta total cross-play au printemps02:33 : Trailer de Goenitz (DLC gratuit)Parallèlement à ce beau programme, l'éditeur a officialisé, retour de cet excellent épisode sur PlayStation 4 et Nintendo Switch (pas encore de date) avec l'apport du rollblack netcode.Rien de plus pour le moment, hormis la promesse d'une bêta au début de l'été (seulement sur PS4).