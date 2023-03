Remnant II commence à dévoiler son casting

Suite deet preuve que beaucoup continuent de s'appuyer sur la numérotation que les sous-titres pour des besoins marketing,prépare son arrivée pour l'été 2023 (PC, PlayStation 5 et Xbox Series) avec pour simple but de faire simplement mieux que le premier et y retrouvant les mêmes bases : des masses d'ennemis à déboîter seul ou en coop à 3 dans des niveaux générés aléatoirement.Gunfire Games repose une partie de la communication sur les différentes classes ou disons « Archétypes », avec ici le Maître-Chien et son clébard magique pouvant réanimer vous et les alliés, ainsi que le Pistolero qu'il n'y a pas besoin de détailler.