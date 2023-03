The Texas Chain Saw Massacre : une bande-annonce et une date de sortie

Aprèscertes d'un autre développeur, l'éditeur Gun Interactive s'occupe actuellement et comme déjà annoncé d'un autre monument du cinéma d'horreur, et déclare ainsi quesera disponible le 18 août 2023 sur supports PC, PlayStation et Xbox, sans oublier la proposition Day One dans le service Game Pass.Du multi asymétrique comme on l'appelle, à la nuance près que contrairement aux habitudes du 1Vx, les sessions sur l'une des trois cartes au lancement mettront en scène 3 tueurs de « La Famille » face à 4 survivants, qui bénéficieront de davantage de compétences pour changer leur triste destinée.