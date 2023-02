Lies of P : trailer et fenêtre de lancement

L'audacieuse relecture du conte de Pinocchio tiendra sa promesse, les développeurs annonçant un lancement pour le mois d'août 2023, toujours sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen, sans oublier la proposition Day One dans le service Game Pass.Un Soulslike assumé jusqu'à l'os, avec des mécaniques de craft, de la customisation de notre personnage (facile quand on est une marionnette), un système de vérité/mensonge qui n'aura aucune influence sur la taille de votre pif mais qui conduira à telle ou telle fin, et un point de départ très simple : Pinocchio se réveille dans une gare abandonnée au cœur d'une ville submergée par la folie, n'ayant en sa possession qu'une simple note ().