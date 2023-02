Une Saison 2 pour Dragon Ball : The Breakers

Démonté en huit par la critique comme la communauté, et ne devant pas bénéficier d'une audience dithyrambique,compte bien poursuivre sa carrière prétendue faite de 4 saisons, dont la deuxième sera lancée demain le 16 février.Le thème sera l'affrontement légendaire entre la Z-Team et le duo de vilain Saiyans, incluant donc Vegeta, Nappa, les foutus saibamens et en boss final la version Oozaru du prince, le tout avec la map dédiée. De l'autre coté, à vous la possibilité de débloquer les « stars » que sont Yajirobé, Chi-Chi et le « Roi de la Terre » (un chien pour rappel).