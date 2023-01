Pour accompagner le prochain film, Bandai Namco annonce SD Shin Kamen Rider Rumble

Pour coïncider avec la sortie en salle de Shin Kamen Rider dans quelques semaines au Japon, Bandai Namco s'attellera à proposer sur le marché une petite adaptation sous le nom de, donc du beat'em all à l'ancienne avec plusieurs personnages jouables et un mode coopération à deux, uniquement en local par contre.Bien entendu, seules les territoires asiatiques sont concernés par cette sortie prévue le 23 mars, sur PC (Steam) et Nintendo Switch, avec pour cette dernière une version boîte (et une traduction US).