Un peu de soleil de la Nouvelle-Calédonie pour, la petite curiosité du studio Awaceb justement située dans le pays précité et qui s'offre ici une présentation dont les deux premières parties sont disponibles. De l'exploration avant tout, mais aussi des puzzles à résoudre grâce à la possibilité d'incarner des animaux (une trentaine) et, plus surprenant, des objets (une centaine).A découvrir au printemps prochain, sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4.