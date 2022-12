Vampire Survivors : le DLC disponible

L'un des indéniables GOTY 2022 (#objectivité),donc a comme prévu accueilli son premier DLC sur tous les supports concernés (PC, Xbox Series, Xbox One), et voici le trailer qui accompagne la sortie.Rappel du très intéressant contenu pour seulement 1,99€ :- Une nouvelle map, la plus grande, avec plusieurs zones dont un château et un village- 8 nouveaux personnages jouables- 13 nouvelles armes !- 6 musiques- De nouveaux succès- Et quelques surprises à découvrir