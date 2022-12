Dragon Age : Dreadwolf, toujours aussi discret

Voilà déjà 4 longues années quefut annoncé, et on s'attendait pour l'annuel « Dragon Age Day » (4 décembre) à un peu plus que ceci : une simple vidéo teasing présentant les enjeux (Solas en grand méchant), avec en narrateur le nain Varric, permettant d'estimer son retour dans l'équipe pour arrêter celui que l'on nomme désormais « Le Loup Implacable ».C'est tout, et il n'est même pas certain que le titre fasse part de sa présence aux Game Awards vu que Bioware a indiqué que cette vidéo « clôture l'année ». Certains fans pourront néanmoins se rabattre le 9 décembre sur, une série anime sur Netflix.