NCSoft donne un premier aperçu de Project LLL

NCSoft débarque en cette début de semaine pour nous annoncer le provisoirement nommé, avec une première vidéo de gameplay pour nous donner un aperçu de ce que l'on aura entre les mains pour 2024 sur « PC et consoles » : un MMO/TPS qui semble rappelersur certains points clés, avec néanmoins ses différences.En premier mieux, les développeurs veulent tenter de proposer autre chose que l'habituelle course au loot (sans en dire davantage) et autre détail non des moindres : contrairement à la grande majorité des jeux du genre, en tout dit « à service »,ne proposera pas d'éditeur de personnages, mais bien un casting fixe et unique pour davantage servir à la narration.A suivre comme on dit.