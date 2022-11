Environ 3 minutes de vidéo viennent résumer ce à quoi nous attendre avec: dégommer tout ce qui bouge le temps d'une douzaine d'heures, avec plein d'explosions, des gerbes de sang et des méchants qui rigolent grassement.Un programme que l'on découvrira très bientôt manette en main, le lancement étant prévu ce 22 novembre sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen, sans oublier la proposition Day One dans le Game Pass.