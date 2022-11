Hogwarts Legacy : 40 minutes de présentation

Faisant partie des gros morceaux du début de l'année prochaine,a eu droit ce week-end à sa nouvelle « grosse » présentation et c'est peu de le dire : 40 minutes de show pour en voir davantage sur la création de notre avatar, tout en profitant d'une balade dans les couloirs de Poudlard sans oublier une petite goutte de combats.Une nouvelle adaptation de l'univers, prévue le 10 février 2023 sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen), suivie plus tard par une version Switch.