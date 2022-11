Need for Speed Unbound : une petite bande-annonce pour les épreuves ''Takeover''

Encore un petit trailer à grignoter pour quepuisse illustrer un exemple d'épreuve « Takeover » (feat A$AP Rocky on nous l'indique bien), où l'on devra laisser les courses brutes de coté pour une combinaison de vitesse, de précision et de « style » pour exploser le classement.A découvrir plus en détails le 2 décembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, et même dès le fin du mois le temps de quelques heures avec la version d'essai spécial EA Play (& Game Pass Ultimate).