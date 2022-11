One Piece Odyssey : après Alabasta, confirmation en trailer de l'arc Water Seven

Comme promis par Bandai Namco, l'arc Alabasta ne sera pas l'unique séquence souvenir de, l'éditeur comme le développeur confirmant avec cette nouvelle bande-annonce que nous aurons l'occasion de redécouvrir Water Seven, avec les personnages qui vont avec, dont le CP9 et même Aokiji (qui n'était techniquement pas dans cet arc mais bon).Sortie toujours prévue pour le 13 janvier 2023 sur PC, PlayStation et Xbox.