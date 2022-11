Octopath Traveler II débute les présentations

L'heure est à la présentation des huit personnages du futur, et on va commencer avec le marchant Partitio et l'érudit Osvald. Chacun a sa conception dans la façon de bien progresser dans une aventure vu que le premier exploitera ses talents pour négocier des objets avec les PNJ quand il ne les enrôlera pas directement, tandis que le second aime visiblement voler des trucs, en douceur ou en usant de la force.Cette suite arrivera le 24 février 2023 sur PC, PlayStation 4/5 et Switch.